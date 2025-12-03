 Aller au contenu principal
BMO relève Equinix à "surperformer" et s'attend à des gains de marge
03/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** BMO fait passer l'opérateur de centres de données Equinix EQIX.O de "market perform" à "outperform", PT inchangé à $900

** Le courtier voit un fort potentiel de croissance à long terme pour Equinix, grâce à l'amélioration des fondamentaux, à l'expansion des marges, à l'accélération du développement et à des conditions de marché favorables, malgré les défis à court terme

** L'accélération de l'externalisation, le resserrement de l'offre, la forte demande en matière d'hyperscale et la croissance induite par l'IA pourraient relever les estimations et augmenter le multiple d'évaluation de l'entreprise, selon BMO

** Cependant, il réduit les prévisions de FFO/unité pour 2026 à 31,34 $/action, contre 31,53 $/action

** 23 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, 6 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 955 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 22,9% depuis le début de l'année

EQUINIX REIT
727,3800 USD NASDAQ -0,80%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 12:41:35.

