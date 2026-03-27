BMO initie la couverture des fabricants industriels américains et revoit à la hausse ses perspectives à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mars - ** BMO initie la couverture des fabricants industriels américains Eaton ETN.N , Emerson EMR.N et Ametek
AME.N .
** La maison de courtage attribue à Eaton et à Ametek une cote de " surperformance " et à Emerson une cote de " rendement du marché "
** Fixe un PT de 428 $ pour Eaton, 150 $ pour Emerson et 253 $ pour Ametek
** Les dépenses en IA, en énergie, en aérospatiale et en infrastructure continueront de stimuler la croissance industrielle et les opportunités à long terme et à forte marge
** La visibilité de la croissance au-delà de 2026 est renforcée par des carnets de commandes bien remplis et des investissements soutenus sur les principaux marchés finaux industriels
** A la dernière clôture, l'indice S&P 500 Industrials
.SPLRCI a progressé de 4 % depuis le début de l'année
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