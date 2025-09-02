BMO et Mizuho relèvent le PT de DuPont après la vente de ses activités Kevlar et Nomex

2 septembre - ** Les courtiers relèvent lobjectif de prix du fabricant de produits chimiques et de solutions industrielles DuPont DD.N suite à l'accord de vente de son activité Aramides à Arclin pour 1,8 milliard de dollars

** Les Aramides sont à l'origine de marques telles que le fabricant de gilets pare-balles Kevlar

** BMO Capital Markets augmente le PT à 107 $ de 101 $ et Mizuho augmente le PT à 90 $ de 85 $; une hausse de ~40% et ~17% par rapport à la dernière clôture de l'action, respectivement

** BMO déclare que la vente débarrasse DuPont d'une activité cyclique à faible marge et de croissance et anticipe "une évaluation légèrement plus élevée" après l'achèvement de la scission prévue

** Mizuho estime que les aramides font partie des activités de DuPont les plus gourmandes en matières premières et en actifs

** La vente devrait rendre DuPont moins cyclique, avec une conversion plus élevée du flux de trésorerie disponible, et plus ciblée, selon Mizuho

** 14 courtiers sur 17 évaluent le titre à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; leur prévision médiane est de 89$ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 1% depuis le début de l'année