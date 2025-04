Bluelinea réduit sa perte annuelle

(AOF) - Bluelinea, spécialiste de la silver économie, a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte nette de 1,27 millions d'euros contre une perte de 1,62 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda s'élève à 935000 euros, contre 279000 un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint 9,44 millions d'euros, en croissance de 4%. Au premier trimestre 2025, il s'affiche à 2,79 millions, en hausse de 16%. Au 31 décembre 2024, Bluelinea disposait de 1 41 millions d'euros de fonds propres et d'une trésorerie de 579 000 euros pour 4,30 millions d'euros de dettes financières, dont 67% à moins d'un an.

