 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bluelinea en croissance annuelle
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 09:04

Le spécialiste de la silver économie a fait part d'un chiffre d'affaires 2025 en croissance de 9%, à 10,27 millions d'euros.

Cette progression est principalement à mettre au profit de l'activité Serenea en Etablissements, qui enregistre un bond de 30% et compense le repli (-3%) de l'activité Senior & Domicile autour de la plateforme " Help ".

Afin de retrouver une dynamique de croissance face à une concurrence toujours vive, Bluelinea travaille simultanément sur l'optimisation de ses ventes directes (refonte du site Internet et amélioration de son référencement) et indirectes (recrutements de 2 nouveaux commerciaux) tout en explorant les opportunités de synergies commerciales avec le Groupe APICIL.

Bluelinea a tout dernièrement renforcé son Directoire avec la nomination de David Guyard en tant que président et de deux nouveaux membres, Mireille Fassler (directrice de l'organisation et des Ressources Internes) et Stéphane Coppi (directeur administratif et financier).

Valeurs associées

BLUELINEA
0,5100 EUR Euronext Paris +4,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank