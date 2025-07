BLUELINEA : Bluelinea publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

Versailles, le 29 juillet 2025

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre 2025.

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises S1 2024 S1 2025 Variation (en k€) Variation (en %) Senior & Domicile 3 034 2 982 -52 -2% Établissements 1 520 2 328 +808 +53% Bluelinea 4 554 5 310 +756 +17%

Comme annoncé le 25 juin 2025 à l'occasion du lancement de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (cf. ci-dessous), Bluelinea a maintenu, au cours du 2 ème trimestre 2025, une dynamique d'activité comparable à celle enregistrée à fin mars 2025 (+16%).

Ainsi, à l'issue des 6 premiers mois de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 5 310 k€ contre 4 554 k€ un an plus tôt, soit une progression de +17%.

Le pôle Senior & Domicile , regroupant l'activité de la plateforme HELP 24/7, voit ses revenus très légèrement reculer (-2%), à 2 982 k€, alors que le nombre de familles accompagnées s'élève à 71 615 à fin juin 2025 (65 451 un an plus tôt), en raison d'un mix-produit moins favorable.

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre du pôle Établissements , dédié au déploiement de l'offre Serenea ® en établissements, ressort ainsi à 2 328 k€, en progression de +53%. Le pôle bénéficie notamment des premiers déploiements auprès d'un nouveau groupe de clients. Ces installations pilotes pourraient donner lieu à la signature d'un contrat cadre pluriannuel en cours de discussion.

Renforcement de la structure financière et soutien du Groupe APICIL

Comme annoncé, Bluelinea a réalisé avec succès début juillet une augmentation de capital de 3 070 k€, dont 1 000 k€ par compensation de créance, grâce au soutien de son actionnaire de référence, le Groupe APICIL qui contrôle désormais 81% du capital et 83% des droits de vote [1] .

Les fonds levés permettront de financer le besoin en fonds de roulement de la Société, notamment dans le cadre du succès du déploiement de son offre Serenea ® , et à rembourser l'avance de trésorerie de 300 k€ mise à disposition de la Société par le Groupe APICIL.

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2025, le 9 octobre 2025 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Au travers du concert formé par Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle