BLUELINEA : Bluelinea publie ses résultats semestriels 2025 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

Versailles, le 9 octobre 2025
Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, présente ses résultats semestriels 2025 audités, un point sur sa situation de trésorerie et son chiffre d'affaires non audité du 3 ème trimestre et des 9 premiers mois de l'exercice 2025. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 31 octobre 2025.
|
Données en k€
[1]
Normes comptables françaises
|S1 2024 consolidé
|S1 2025 consolidé
|
Variation
(en k€)
|
Variation
(en %)
|Chiffre d'affaires
|4 555
|5 373
|818
|+18%
|EBITDA [2]
|(10)
|431
|441
|ns
|Résultat d'exploitation
|(1 117)
|(621)
|496
|-44%
|Résultat financier
|(126)
|(109)
|17
|-13%
|Résultat courant
|(1 243)
|(730)
|513
|-41%
|Résultat exceptionnel
|(26)
|-
|ns
|ns
|Crédit d'Impôt Recherche
|47
|24
|-23
|-49%
|Résultat net
|(1 222)
|(706)
|+516
|-42%
EBITDA positif pour le 2 ème semestre consécutif
Bluelinea a maintenu, tout au long du 1 er semestre 2025, une dynamique d'activité soutenue. Ainsi, le chiffre d'affaires à fin juin s'élève à 5 373 k€ [3] contre 4 555 k€ un an plus tôt, soit une progression de +18%.
Cette croissance est avant tout portée par le pôle Établissements , dédié au déploiement de l'offre Serenea ® en établissements, dont les facturations ont progressé de plus de 50% et qui bénéficie notamment des premiers déploiements auprès d'un nouveau clients Grand Compte référent dans l'accompagnement des personnes âgés avec lequel un contrat-cadre est toujours en discussion.
La combinaison de cette croissance soutenue et régulière des revenus et d'une baisse sensible des charges d'exploitation (baisse de 10% de la masse salariale) a permis de dégager un EBITDA positif pour le deuxième semestre consécutif. Dans le même temps, la perte d'exploitation (621 k€) et la perte nette (706 k€) ont été réduites de plus de 40% entre le 1 er semestre 2024 et le 1 er semestre 2025.
Situation financière renforcée après la clôture semestrielle
Au 30 juin 2025, Bluelinea disposait de 707 k€ de fonds propres et d'une trésorerie de 646 k€ pour 5 289 k€ de dettes financières, dont 1 000 k€ d'apport en compte courant et 300 k€ d'avance de trésorerie de la part de Groupe APICIL en amont de l'augmentation de capital réalisée avec succès en juillet 2025.
Cette augmentation de capital, finalisée après la clôture semestrielle, a permis à Bluelinea de lever 3 070 k€, dont 1 000 k€ par compensation de la créance détenue par le Groupe APICIL, et de rembourser l'avance de trésorerie de 300 k€.
Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 en croissance de +7%
|
Données consolidées non auditées en k€
Normes comptables françaises
|T3 2024
|T3 2025
|Variation (en k€)
|Variation (en %)
|Senior & Domicile
|1 502
|1 431
|-71
|-5%
|Établissements
|842
|1 071
|229
|+27%
|Bluelinea
|2 344
|2 502
|158
|+7%
Le chiffre d'affaires enregistré au 3 ème trimestre s'établit à 2 502 k€ , en progression de +158 k€ par rapport à 2024, soit +7% .
Cette hausse est principalement portée par l'activité Serenea ® en Etablissements , qui enregistre une forte croissance de +27% , notamment grâce à la signature de nouveaux clients, avec désormais 791 sites équipés (728 à fin 2024). Elle est toutefois partiellement neutralisée par la baisse de l'activité Senior & Domicile autour de la plateforme « Help » de -71 k€ soit -5% . Ce tassement, dans un marché globalement délicat, s'explique par le léger recul du panier moyen (68 366 familles accompagnées contre 68 091 à fin 2024) et fait actuellement l'objet d'un plan d'action commercial, aussi bien en vente direct (online) qu'en vente indirecte avec nos nombreux partenaires de distribution.
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2025, le 8 janvier 2026 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 67% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
|Contacts Investisseurs :
|Contacts Presse :
|Euronext
|
Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
|
Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75
|
Données consolidées auditées en k€
Normes comptables françaises
|S1 2024
|S1 2025
|Produits [4]
|4 564
|5 523
|Achats consommés
|(1 373)
|(1 591)
|Autres achats et charges
|(922)
|(1 078)
|Charges de personnel [5]
|(2 279)
|(2 422)
|Ebitda
|(10)
|431
[1] Les comptes semestriels ont été audités
[2] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes
[3] 5 310 k€ en première estimation lors de la publication du communiqué de presse du 29 juillet 2025
[4] Hors production immobilisée
[5] Hors charges de personnel correspondantes au frais de développement
