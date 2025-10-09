 Aller au contenu principal
BLUELINEA : Bluelinea publie ses résultats semestriels 2025 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025
09/10/2025

Versailles, le 9 octobre 2025

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, présente ses résultats semestriels 2025 audités, un point sur sa situation de trésorerie et son chiffre d'affaires non audité du 3 ème trimestre et des 9 premiers mois de l'exercice 2025. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 31 octobre 2025.

Données en k€ [1]
Normes comptables françaises 		S1 2024 consolidé S1 2025 consolidé Variation
(en k€) 		Variation
(en %)
Chiffre d'affaires 4 555 5 373 818 +18%
EBITDA [2] (10) 431 441 ns
Résultat d'exploitation (1 117) (621) 496 -44%
Résultat financier (126) (109) 17 -13%
Résultat courant (1 243) (730) 513 -41%
Résultat exceptionnel (26) - ns ns
Crédit d'Impôt Recherche 47 24 -23 -49%
Résultat net (1 222) (706) +516 -42%

EBITDA positif pour le 2 ème semestre consécutif

Bluelinea a maintenu, tout au long du 1 er semestre 2025, une dynamique d'activité soutenue. Ainsi, le chiffre d'affaires à fin juin s'élève à 5 373 k€ [3] contre 4 555 k€ un an plus tôt, soit une progression de +18%.

Cette croissance est avant tout portée par le pôle Établissements , dédié au déploiement de l'offre Serenea ® en établissements, dont les facturations ont progressé de plus de 50% et qui bénéficie notamment des premiers déploiements auprès d'un nouveau clients Grand Compte référent dans l'accompagnement des personnes âgés avec lequel un contrat-cadre est toujours en discussion.

La combinaison de cette croissance soutenue et régulière des revenus et d'une baisse sensible des charges d'exploitation (baisse de 10% de la masse salariale) a permis de dégager un EBITDA positif pour le deuxième semestre consécutif. Dans le même temps, la perte d'exploitation (621 k€) et la perte nette (706 k€) ont été réduites de plus de 40% entre le 1 er semestre 2024 et le 1 er semestre 2025.

Situation financière renforcée après la clôture semestrielle

Au 30 juin 2025, Bluelinea disposait de 707 k€ de fonds propres et d'une trésorerie de 646 k€ pour 5 289 k€ de dettes financières, dont 1 000 k€ d'apport en compte courant et 300 k€ d'avance de trésorerie de la part de Groupe APICIL en amont de l'augmentation de capital réalisée avec succès en juillet 2025.

Cette augmentation de capital, finalisée après la clôture semestrielle, a permis à Bluelinea de lever 3 070 k€, dont 1 000 k€ par compensation de la créance détenue par le Groupe APICIL, et de rembourser l'avance de trésorerie de 300 k€.

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 en croissance de +7%

Données consolidées non auditées en k€
Normes comptables françaises 		T3 2024 T3 2025 Variation (en k€) Variation (en %)
Senior & Domicile 1 502 1 431 -71 -5%
Établissements 842 1 071 229 +27%
Bluelinea 2 344 2 502 158 +7%

Le chiffre d'affaires enregistré au 3 ème trimestre s'établit à 2 502 k€ , en progression de +158 k€ par rapport à 2024, soit +7% .

Cette hausse est principalement portée par l'activité Serenea ® en Etablissements , qui enregistre une forte croissance de +27% , notamment grâce à la signature de nouveaux clients, avec désormais 791 sites équipés (728 à fin 2024). Elle est toutefois partiellement neutralisée par la baisse de l'activité Senior & Domicile autour de la plateforme « Help » de -71 k€ soit -5% . Ce tassement, dans un marché globalement délicat, s'explique par le léger recul du panier moyen (68 366 familles accompagnées contre 68 091 à fin 2024) et fait actuellement l'objet d'un plan d'action commercial, aussi bien en vente direct (online) qu'en vente indirecte avec nos nombreux partenaires de distribution.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2025, le 8 janvier 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 67% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75

Données consolidées auditées en k€
Normes comptables françaises 		S1 2024 S1 2025
Produits [4] 4 564 5 523
Achats consommés (1 373) (1 591)
Autres achats et charges (922) (1 078)
Charges de personnel [5] (2 279) (2 422)
Ebitda (10) 431

[1] Les comptes semestriels ont été audités

[2] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[3] 5 310 k€ en première estimation lors de la publication du communiqué de presse du 29 juillet 2025

[4] Hors production immobilisée

[5] Hors charges de personnel correspondantes au frais de développement


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2hvaZpmZmmYlWlsl8ebmmZrmGyVxmSWbWPJxpJsZZiWmJ5lm5lhmMibZnJlmW1o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94482-cp_bluelinea_rs_25_ca_t3_25_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
