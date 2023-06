BLUELINEA : Bluelinea propose désormais sa solution d'appel infirmier Serenea(R) en " mode locatif " pour soutenir directions et soignants des EHPAD

Paris, le lundi 26 juin 2023

Bluelinea propose désormais sa solution d'appel infirmier Serenea ® en « mode locatif » pour soutenir directions et soignants des EHPAD

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, a décidé de mettre à disposition la solution Serenea ® « en mode locatif » pour soutenir, au quotidien, la direction et les soignants des EHPAD et des résidences dédiées à l'accueil des personnes âgées.

Depuis deux ans, les établissements dédiés au seniors (EHPAD, Résidences autonomie ou services) traversent une véritable crise. La solution Serenea ® , qui participe au bien-être des résidents et à l'amélioration de la qualité de services, permet ainsi aux directions et soignants de regagner la confiance des familles et des institutionnels.

Après avoir équipé près de 500 établissements en France, Bluelinea a décidé de faciliter l'accès à sa solution Serenea ® en la mettant à disposition « en mode locatif ».

Un séisme engendré par une perte de confiance des parties prenantes du « grand âge »

L'ensemble de la profession a été victime d'un amalgame à la suite des révélations et reportages liés à certaines pratiques constatées dans quelques établissements. Depuis, diriger sereinement un EHPAD est devenu un challenge de tous les instants.

Cette crise a bouleversé l'équilibre de tout un secteur. Le remplacement de dirigeants de groupes d'EHPAD, un niveau historique de « Burnout » parmi les directrices et directeurs d'établissements ainsi que la désaffection importante de la part des soignants ont fait apparaitre un enjeu de continuité d'exploitation pour nombre d'établissements qu'ils soient privés, associatifs ou publics.

Ces phénomènes ont grandement ralenti les décisions d'investissement dans des équipements depuis le début de l'année 2023.

En parallèle, Bluelinea constate que plusieurs fournisseurs historiques de solutions indispensables pour les soignants, comme l'appel infirmier, rencontrent de sérieux problèmes de logistique, de capacité de maintenance et de déploiement.

A partir de ce constat, l'équipe Bluelinea a réfléchi à la meilleure façon de faciliter l'accès à Serenea ® pour l'ensemble des établissements et ainsi leur fournir les indicateurs exhaustifs relatifs à la bonne prise en charge des appels et demandes de leurs résidents.

Serenea ® : la solution d'Appel infirmier avec le suivi en direct de la qualité de services

L'équipe Bluelinea a préparé une configuration incluant les fonctionnalités attendues par des utilisateurs de solutions concurrentes comme : des médaillons d'appel infirmier mobile (qui permettent également la localisation à l'intérieur d'un établissement), l'acquittement de proximité des alertes (grâce au médaillon porté par un soignant qui peut servir également de demande de renfort auprès de ses collègues) et bien évidemment le couplage avec les solutions de téléphonie (DECT) en place.

Cette version complète de Serenea ® « prête à être livrée » en quelques semaines (contre plusieurs mois d'attente actuellement pour les autres solutions du marché ) intègre des fonctionnalités habituelles et innovantes attendues par les soignants et leur direction, comme le suivi de la réactivité et qualité de services en quasi-temps réel.

Bluelinea a choisi également d'inclure dans son offre de base le transfert des appels non traités dans les 10 minutes vers sa plateforme « HELP » et ainsi assister, jour et nuit, les soignants.

Serenea ® en mode locatif : Abonnement mensuel de 600 € HT par établissement et 5 € HT par chambre

Bluelinea a constaté que nombre d'établissements rencontrent actuellement des difficultés majeures à maintenir ou renouveler leurs matériels, en raison de l'obsolescence de certains « appels infirmiers » en place ou de manque de réactivité de leur fournisseur historique.

Ces mêmes établissements sont parfois confrontés à des restrictions budgétaires ou des difficultés à engager des investissements rendant impossible l'accès à ces équipements pourtant indispensables.

Bluelinea a donc décidé de casser les codes et de lancer une offre commerciale sous la forme d'une tarification simple, accessible et adaptée à la taille de chaque établissement.

Chaque directeur d'EHPAD ou de résidence dédiée aux seniors peut ainsi calculer le montant de l'abonnement mensuel à Serenea ® sur la base d'un forfait fixe pour tout l'établissement (600,00 € HT par mois) et d'un coût additionnel par chambre (5,00 € HT par mois).

Ainsi, un établissement standard de 70 lits paiera 950,00 € HT par mois, sans engagement. Les frais d'installation dépendent de la typologie et de l'architecture des bâtiments pour un budget indicatif de 3 à 5 000 € HT.

D'autres options sont également disponibles, toujours sous forme d'un abonnement mensuel, sans engagement, pour la mise à disposition de systèmes de gestion des accès et fugues, de prévention des chutes nocturnes, de hublots ou de tirettes pour les sanitaires.

Une offre « tout inclus » comprenant la supervision et le remplacement des équipements mobiles

La mise à disposition de la solution Serenea ® inclut la gestion du remplacement des éléments comme les piles ou certains dispositifs mobiles et connectés tous les 2 ans. La supervision et l'assistance, apportée par l'équipe Bluelinea ou ses partenaires habilités à proposer cette offre, permet de garantir la continuité de service nécessaire pour chaque établissement.

Faciliter l'accès à la solution Serenea ® pour soutenir les soignants et établissements au plus vite

Grâce à cette nouvelle offre « en mode locatif », Bluelinea et une douzaine de partenaires habilités se mobilisent sur l'ensemble du territoire national pour remplacer des solutions d'appel infirmier devenues obsolètes et ne répondant plus aux exigences attendues par chaque établissement dédié à l'hébergement des seniors.

« Alors que nous fêterons bientôt le 500 ème établissement équipé de la solution Serenea ® , il était de la responsabilité de Bluelinea de faciliter l'accès à cette solution qui a prouvé son efficacité et permet de soutenir les soignants et leur direction au quotidien. Le pilotage de l'activité en temps réel, le suivi de la qualité de service et tout ce qui peut améliorer la qualité de vie au travail des soignants sont devenus des sujets clefs pour assurer la continuité de service auprès des résidents. Nous pouvons aujourd'hui lancer cette initiative grâce au soutien financier de notre actionnaire de référence, le groupe Apicil, qui démontre ainsi sa volonté de monter en puissance dans les services. » déclare Laurent LEVASSEUR, Président du Directoire de Bluelinea.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter l'équipe Bluelinea au 0800 94 11 10 (numéro vert) ou envoyez un mail à contact@bluelinea.com .

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, le mercredi 5 juillet 2023 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

