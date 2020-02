BLUELINEA : Bluelinea entre au capital de l'entreprise " Les Autonomie Planners " pour accompagner le développement national de ce nouveau métier

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, annonce une prise de participation, à hauteur de 25%, dans la société « Les Autonomie Planners » pour accompagner leur développement et le déploiement national de leurs solutions. Cet investissement a pour but de créer les conditions de réussite de ce déploiement à court terme par le partage de savoir-faire, d'outils digitaux et de support humain.

Aujourd'hui, Bluelinea prend soin, à distance, de plus de 28 000 personnes âgées et/ou en situation de handicap que ce soit à domicile ou en établissement. Régulièrement, ses équipes sont amenées à conseiller leurs familles pour améliorer la prise en charge de leurs proches.

De son côté, Les Autonomie Planners a développé une activité de conseillers en autonomie, pour organiser, mettre en place et assurer le suivi de services et solutions adaptées, avec chaque client, en toute indépendance. Ce nouveau métier, financé aujourd'hui par les familles elles-mêmes, propose des prestations d'information, de mise en relation et de coordination au sujet des aides, des services et des modes d'hébergement existants (Résidence service, Accueil familial, EHPAD, etc.)

En s'associant avec Bluelinea, l'entreprise aixoise va accélérer le développement de ce nouveau service à l'échelle nationale, fort de moyens numériques et humains renforcés, pour apporter aux personnes âgées en perte d'autonomie et leur famille, un accompagnement complet et une réponse globale à leurs préoccupations.

Par sa prise de participation minoritaire, payée en numéraire pour un montant confidentiel grâce à la trésorerie disponible, Bluelinea entend être un soutien de poids dans le développement des Autonomie Planners tout en laissant ses équipes définir et mettre en place la stratégie, organiser le déploiement national et assurer les prestations localement grâce à un maillage territorial en cours de constitution.

Cet investissement traduit la volonté de Bluelinea d'aller plus loin dans l'accompagnement des Seniors, au-delà de ses offres de services, et de s'affirmer comme un véritable conseiller des familles, partout en France.

Pour Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, « cette décision s'est imposée à nous tant l'initiative portée par Les Autonomie Planners s'inscrit dans notre vision de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et des aidants de demain. Nous sommes convaincus que ce nouveau métier va devenir un élément central du parcours de vie des seniors et le projet initié par Les Autonomie Planners nous a séduit par son approche humaine et son souhait d'agir rapidement à l'échelle nationale. »

Victor Perrazi, fondateur de Les Autonomie Planners, explique que « le choix de s'appuyer sur Bluelinea est né de rencontres et d'échanges ayant mis en lumière le partage de valeurs communes et l'ambition partagée. Les outils digitaux et la plateforme humaine 24h/24 de Bluelinea seront des atouts précieux pour accélérer le déploiement d'un métier d'autonomie planner à l'échelle nationale, dont le sens et la valeur ajoutée sont aujourd'hui éprouvés au niveau local, autour d'Aix-en-Provence. Nous allons ainsi, grâce au soutien de Bluelinea, pouvoir apporter une réponse à 2 enjeux majeurs liés à la longévité : la coordination des parcours de vie des personnes âgées et l'aide aux aidants. »

Pour en savoir plus sur cette initiative commune, découvrez l'interview en vidéo de Victor Perrazi et Laurent Levasseur sur la chaine Youtube de Les Autonomie Planners.



A propos de Bluelinea : www.bluelinea.com

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth. En s'appuyant sur sa plateforme S.A.R.A - Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance H24 7/7 - et un véritable cockpit logiciel, BlueHomeCare®, développé par Bluelinea : la société développe une triple expertise de solutions et services dédiés au parcours du « bien vieillir ».

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite jusqu'au soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile que ce soit chez elles, au sein d'une famille d'accueil ou d'une colocation entre seniors. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte domicile ou tout type de lieu de vie de personnes en perte d'autonomie que ce soit par l'âge ou en situation de handicap. Le « Pôle Établissements », à partir d'un appel infirmier de nouvelle génération, déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou plus largement d'un établissement de santé.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie d'un senior.



A propos de Les Autonomie Planners : www.lesautonomieplanners.com

S'appuyant sur des expériences à la direction d'EHPAD et de clinique de soins de suite et réadaptation, Victor Perrazi a fondé en 2019 Les Autonomie Planners (ex - Merci Victor !) pour apporter une réponse au besoin d'accompagnement des familles qui doivent gérer la perte d'autonomie d'un proche. Le métier d'autonomie planner, éprouvé à Aix-en-Provence, entend désormais rendre ses services sur tout le territoire.

Dans sa mission, l'autonomie planner répond de manière objective aux préoccupations des proches et aux envies et besoins des personnes âgées, que sont la sécurité 7j/24h, la prise en charge médicale et paramédicale, l'aide à la toilette et à l'habillage, les repas, un logement adapté et entretenu, sans oublier la vie sociale. Tout ceci peut s'envisager dans le cadre du maintien à domicile ou de l'entrée en établissement.

Il s'agit donc pour lui de mettre en place des solutions sur mesure, à domicile ou en établissement : évaluer les besoins et envies de la personne, proposer un projet de vie et les solutions pour le mettre en œuvre, l'organiser avec les prestataires compétents, gérer les démarches administratives et les dossiers d'aide financière ; de les coordonner et de les suivre : contrôler la qualité des prestations, aider la personne à coordonner son projet de vie et soulager les aidants familiaux, qui peuvent ainsi profiter des bons moments avec leur proches.

