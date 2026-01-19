BLUELINEA : Agenda financier 2026

Versailles, le 19 janvier 2026
Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, publie son agenda financier 2026. Toutes les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris.
|Date
|Nature
|9 janvier 2026
|Chiffre d'affaires annuels 2025
|9 avril 2026
|Résultats annuels 2025
|9 avril 2026
|Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
|24 juin 2026
|Assemblée générale annuelle
|9 juillet 2026
|Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026
|9 octobre 2026
|Résultats du 1 er semestre 2026
|9 octobre 2026
|Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
|Contacts Investisseurs :
|Contacts Presse :
|
Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
|
Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75
- SECURITY MASTER Key : xm1skZacZ2mamWppZ55pm5ZsmpxhlZHGbpXJmWScZMfHmWpmxm9ka5ybZnJmnm5q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95994-cp_bluelinea_agenda_2026_vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer