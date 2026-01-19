BLUELINEA : Agenda financier 2026

Versailles, le 19 janvier 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, publie son agenda financier 2026. Toutes les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris.

Date Nature 9 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuels 2025 9 avril 2026 Résultats annuels 2025 9 avril 2026 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 24 juin 2026 Assemblée générale annuelle 9 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 9 octobre 2026 Résultats du 1 er semestre 2026 9 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

