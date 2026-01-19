 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BLUELINEA : Agenda financier 2026
information fournie par Actusnews 19/01/2026 à 07:00

Versailles, le 19 janvier 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, publie son agenda financier 2026. Toutes les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris.

Date Nature
9 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuels 2025
9 avril 2026 Résultats annuels 2025
9 avril 2026 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
24 juin 2026 Assemblée générale annuelle
9 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026
9 octobre 2026 Résultats du 1 er semestre 2026
9 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xm1skZacZ2mamWppZ55pm5ZsmpxhlZHGbpXJmWScZMfHmWpmxm9ka5ybZnJmnm5q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95994-cp_bluelinea_agenda_2026_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

BLUELINEA
0,4980 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.01.2026 08:23 

    (Actualisé avec Shell, Téléfonica, ASM International, Belimo Median Technologies, précision sur les droits de douane, changements de recommandation sur BMW et Renault) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 ... Lire la suite

  • FORVIA SE : La situation technique est plutôt incertaine
    FORVIA SE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • DERICHEBOURG : Le mouvement reste haussier
    DERICHEBOURG : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • CARREFOUR SA : La consolidation peut se poursuivre
    CARREFOUR SA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank