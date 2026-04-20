Blue Owl rachète Sila Realty Trust pour 2,4 milliards de dollars et mise sur l'immobilier de santé
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 17:45
Sila Realty Trust détient un portefeuille de 137 actifs ainsi que trois terrains à développer, répartis sur 65 marchés aux États-Unis. À la suite de l'annonce, le titre Sila progresse d'environ 19% en séance, tandis que celui de Blue Owl est à l'équilibre dans un contexte plus large de tensions sur le secteur de la gestion d'actifs. La division "real assets" de Blue Owl, qui représente près d'un quart de ses 307 milliards de dollars d'actifs sous gestion, constitue un levier clé de diversification, notamment dans les centres de données et les infrastructures immobilières.
Cette activité a été la plus dynamique du groupe l'an dernier, avec une croissance de 17 milliards de dollars, soutenue notamment par l'acquisition du développeur de centres de données IPI en 2024. Toutefois, le titre Blue Owl reste sous pression, en recul de plus de 30% depuis le début de l'année et inférieur à son prix d'introduction en Bourse en 2021. Le secteur des gestionnaires d'actifs alternatifs est fragilisé par des incertitudes liées à l'intelligence artificielle, aux conditions de crédit et à certaines opérations controversées, notamment un projet de fusion de véhicules de crédit privé ayant suscité des inquiétudes chez les investisseurs.
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