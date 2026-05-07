Blue Owl a revalorisé sa participation dans SpaceX de 36 %, la ramenant à environ 526 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Blue Owl a été l'un des premiers prêteurs à SpaceX

* Des fonds de crédit privés vendent la moitié de leur participation pour un rendement décuplé

* SpaceX devrait entrer en bourse avec une valorisation de 1 750 milliards de dollars

(Révision avec majoration de la valorisation) par Isla Binnie

Les fonds de crédit privés de Blue Owl OWL.N ont revalorisé leurs parts dans SpaceX, la société d'Elon Musk, d'environ 36 % au premier trimestre, les portant à plus de 526 dollars chacune, selon des documents réglementaires.

SpaceX devrait entrer en bourse cette année avec une valorisation potentielle de 1 750 milliards de dollars, ce qui en ferait immédiatement l'une des entreprises cotées en bourse les plus valorisées des États-Unis.

Blue Owl, une société de gestion d'actifs, affirme avoir été l'un des premiers prêteurs de SpaceX et avoir investi dans le capital de la société en 2021. Elle a vendu la moitié de cette position plus tôt cette année à une valorisation de 1 250 milliards de dollars, ce qui, selon ses dirigeants, représente un retour sur investissement dix fois supérieur à l'investissement initial.

“Un nom comme SpaceX connaît manifestement une évolution spectaculaire”, a déclaré jeudi Jonathan Lamm, directeur des opérations des fonds de crédit de détail de Blue Owl, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

La vente de la moitié de la position a généré environ 133 millions de dollars de recettes et un gain réalisé de 117 millions de dollars, a déclaré Erik Bissonnette, président des fonds technologiques de Blue Owl.

Blue Owl a évalué deux catégories d’actions SpaceX à un peu plus de 387 dollars chacune à la fin décembre 2025 et à un peu plus de 526 dollars à la fin mars 2026, selon les calculs de Reuters basés sur les documents déposés.

Au cours de cette période, SpaceX a déclaré avoir acquis xAI dans le cadre d'une transaction record, confirmant ainsi un précédent article de Reuters .

La valorisation attendue de SpaceX lors de son introduction en bourse repose sur le réseau de satellites Starlink, en pleine expansion, qui compte plus de 10 millions d'abonnés, ainsi que sur son activité de lancement. Les antécédents de Musk en matière de création d'entreprises disruptives sont également pris en compte dans cette valorisation.

Cette opération pourrait permettre à Musk de devenir le premier “trillionnaire” au monde.