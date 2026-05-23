Blue Origin va agrandir son campus en Floride avec un nouveau site de 600 millions de dollars

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Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé vendredi un projet d'extension de 600 millions de dollars du campus Rocket Park de Blue Origin à Cap Canaveral.

Cette extension intervient alors que le concurrent de Blue Origin, SpaceX, dirigé par Elon Musk, s'apprête à entrer en bourse avec une valorisation visée de 1.750 milliards de dollars .

Voici quelques détails sur cette extension:

* La nouvelle usine de fabrication d'étages supérieurs, d'une superficie de 830.000 pieds carrés, permettra de créer 500 emplois dans le secteur aérospatial, avec un salaire moyen supérieur à 98.000 dollars.

* "Le projet Horizon est le chapitre le plus récent et le plus ambitieux de l'engagement de Blue Origin envers la Floride, qui dure depuis une décennie", a déclaré Dave Limp, directeur général de Blue Origin, dans un communiqué.

* Depuis 2015, Blue Origin a vu ses effectifs passer à près de 4.000 employés et a investi plus de 2,3 milliards de dollars auprès de 500 fournisseurs en Floride, a précisé Dave Limp.

* Le projet bénéficiera du soutien du Spaceport Improvement Program, un partenariat entre Space Florida et le département des Transports de Floride, qui a financé la nouvelle rampe de lancement de Blue Origin au Launch Complex 36.

* Blue Origin, la société spatiale du milliardaire Jeff Bezos, est actuellement la seule entreprise à fabriquer et à lancer des fusées depuis la Floride.

* En avril, les autorités fédérales de l'aviation ont ordonné à Blue Origin d'enquêter sur le dysfonctionnement de l'étage supérieur de sa fusée New Glenn lors d'un lancement de satellite raté depuis la Floride.