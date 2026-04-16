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Blue Origin teste la réutilisation de New Glenn pour rivaliser avec SpaceX
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:43

La troisième mission du lanceur lourd New Glenn de Blue Origin constitue une étape clé dans la compétition avec SpaceX, en combinant un test de réutilisation du premier étage et la mise en orbite d'un satellite stratégique pour les télécommunications.

Blue Origin prévoit de lancer depuis Cap Canaveral sa troisième mission New Glenn, avec à bord le satellite BlueBird 7 d'AST SpaceMobile. Ce vol vise à démontrer la capacité du lanceur à réutiliser son booster, un enjeu majeur dans un secteur dominé depuis neuf ans par SpaceX et sa Falcon 9. Le booster utilisé, déjà employé lors d'une mission précédente, doit confirmer la viabilité technique et économique de cette stratégie. Le succès de cette opération pourrait marquer un tournant dans l'équilibre concurrentiel du marché des lancements orbitaux.

Au-delà de l'aspect technologique, cette mission s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de Blue Origin face à un concurrent solidement établi. L'entreprise poursuit le développement de versions plus puissantes de New Glenn, tandis que SpaceX envisagerait une introduction en Bourse valorisée à environ 1 750 milliard de dollars. Dans ce contexte, la réussite de l'atterrissage du booster représenterait un signal fort pour les clients commerciaux et institutionnels.

Le satellite BlueBird 7, destiné à une orbite basse, illustre également les ambitions croissantes dans le domaine des télécommunications spatiales. Intégré à la constellation Block 2 d'AST SpaceMobile, il doit contribuer à un réseau permettant la connexion directe des smartphones depuis l'espace. L'entreprise prévoit de déployer entre 45 et 60 satellites d'ici fin 2026, avec l'objectif de bâtir une infrastructure mondiale concurrente des constellations comme Starlink.

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