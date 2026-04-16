Blue Origin teste la réutilisation de New Glenn pour rivaliser avec SpaceX
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:43
Blue Origin prévoit de lancer depuis Cap Canaveral sa troisième mission New Glenn, avec à bord le satellite BlueBird 7 d'AST SpaceMobile. Ce vol vise à démontrer la capacité du lanceur à réutiliser son booster, un enjeu majeur dans un secteur dominé depuis neuf ans par SpaceX et sa Falcon 9. Le booster utilisé, déjà employé lors d'une mission précédente, doit confirmer la viabilité technique et économique de cette stratégie. Le succès de cette opération pourrait marquer un tournant dans l'équilibre concurrentiel du marché des lancements orbitaux.
Au-delà de l'aspect technologique, cette mission s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de Blue Origin face à un concurrent solidement établi. L'entreprise poursuit le développement de versions plus puissantes de New Glenn, tandis que SpaceX envisagerait une introduction en Bourse valorisée à environ 1 750 milliard de dollars. Dans ce contexte, la réussite de l'atterrissage du booster représenterait un signal fort pour les clients commerciaux et institutionnels.
Le satellite BlueBird 7, destiné à une orbite basse, illustre également les ambitions croissantes dans le domaine des télécommunications spatiales. Intégré à la constellation Block 2 d'AST SpaceMobile, il doit contribuer à un réseau permettant la connexion directe des smartphones depuis l'espace. L'entreprise prévoit de déployer entre 45 et 60 satellites d'ici fin 2026, avec l'objectif de bâtir une infrastructure mondiale concurrente des constellations comme Starlink.
Valeurs associées
|249,7000 USD
|NASDAQ
|+0,48%
A lire aussi
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
-
Des habitants du sud du Liban et de la banlieue sud de Beyrouth reviennent vendredi dans leurs foyers dévastés par la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de dix jours annoncé par le président américain Donald ... Lire la suite
-
Lundi 13 avril CAC 40 : -0,29% à 8.235,98 points et 3,8 milliards d'euros échangés La séance La Bourse de Paris a démarré la semaine en baisse, minée par la perspective d'un blocus du détroit d'Ormuz promis par l'administration américaine, et en attendant les premiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer