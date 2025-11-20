 Aller au contenu principal
Blue Origin dévoile une variante plus grande de la fusée New Glenn pour affronter SpaceX
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé jeudi qu'elle allait construire une variante plus grande et plus puissante de sa fusée New Glenn, dessinant les premiers plans d'une famille de lanceurs de satellites orbitaux proche de la flotte de fusées Falcon de SpaceX, la société dominante d'Elon Musk.

