Bloomberg News rapporte que l'enquête de la SEC concernant AppLovin est toujours en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur la plateforme de marketing AppLovin APP.O se poursuit, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Bloomberg avait rapporté en octobre que la SEC enquêtait sur les allégations selon lesquelles AppLovin aurait violé les accords de service des partenaires de la plateforme pour diffuser des publicités plus ciblées aux consommateurs.

À la demande de Bloomberg, la SEC a refusé de communiquer les documents relatifs à l'enquête sur AppLovin. En cas d'appel, l'agence a déclaré qu'une "enquête impliquant AppLovin est toujours active et en cours".

Elle n'a pas partagé la correspondance entre les membres du personnel faisant référence à AppLovin, car cela pourrait "nuire à l'enquête en cours et active", a déclaré la SEC dans une lettre adressée à Bloomberg vendredi.

Les personnes et les entités concernées par l'enquête pourraient "fabriquer des preuves, influencer les témoignages et/ou détruire ou modifier certains documents", selon le rapport.

La correspondance pourrait également révéler des témoins coopérants, a indiqué la SEC dans sa lettre à Bloomberg. Elle n'a pas précisé l'objet ou la portée de l'enquête et n'a pas non plus accusé AppLovin ou ses responsables d'avoir commis des actes répréhensibles.

Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante. La SEC et AppLovin n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'enquête sur AppLovin ferait suite à une plainte déposée l'année dernière par un dénonciateur, ainsi qu'à de nombreux rapports de vendeurs à découvert.