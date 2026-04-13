Blocus iranien en vue : les marchés américains sous tension
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:47
Conséquence de l'échec des négociations menées le week-end dernier à Islamabad, la marine américaine se prépare à mettre en place un blocus des ports iraniens.
Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a apporté son soutien à cette décision prise par Donald Trump, assurant une étroite coordination avec les États-Unis sur ce dossier. "L'Iran a enfreint les règles des pourparlers de paix au Pakistan. Le président Trump a donc décidé d'imposer un blocus naval", a déclaré le chef du gouvernement israélien lors du Conseil des ministres. "Nous soutenons bien sûr cette position ferme et restons en coordination permanente avec les États-Unis". Pour leur part, la France et le Royaume-Uni organiseront "dans les tout prochains jours" une conférence réunissant les pays prêts à contribuer à une mission multinationale " pacifique" visant à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, a annoncé Emmanuel Macron.
Cette escalade fragilise ainsi l'accord de cessez-le-feu temporaire conclu la semaine dernière entre Washington et Téhéran.
Peu avant 15h00, le Brent recule de 0,75% à 102,27 USD et le WTI de 0,42% à 104,28 USD.
Lundi, l'OPEP a par ailleurs abaissé ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour le deuxième trimestre, en raison des répercussions du conflit en
cours au Moyen-Orient.
Dans ce contexte, les valeurs liées au transport aérien et au tourisme évoluent sous pression.
De son côté, Goldman Sachs a publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. La banque d'investissement américaine a fait état d'un BPA en hausse de 24% sur un an, à 17,55 USD.
Au chapitre des statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 16 heures des ventes de logements neufs.
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