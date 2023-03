BLOCKCHAIN GROUP - Résultats 2022 - Exercice pénalisé par des coûts exceptionnels - Opinion: Achat - Objectif: 0,50 € - Potentiel: +85,9%

Secteur : Blockchain

Marché : Euronext Growth

Capitalisation : 13,8 M€

Opinion : ACHAT

Objectif : 0,50 € vs 0,76 €

Potentiel : +85,9%



Résultats 2022

Résultats 2022 marqués par des coûts exceptionnels

2023 doit marquer le rebond de l'activité

Actualité : perte nette de -1,64 M€ hors exceptionnels

Blockchain annonce finalement pour 2022 une production (CA + autres produits d'exploitations) de 29,576 M€ (vs 29,8 M€) en progression pro forma de 5,1%.

Le groupe communique sur des résultats retraités de certaines charges exceptionnelles liées notamment à des investissements spécifiques réalisés en vue de préparer la filiale Eniblock à la cotation et à la commercialisation de la plateforme SaaS, modifiant le business model du groupe par rapport à l'exercice 2021 avec la réallocation de ressources de production pour soutenir les investissements.

Ainsi l'EBITDA retraité ressort à 0,76 M€ vs 2,31 M€ en 2021 soit une baisse de 67%, le Rex retraité à -1,44 M€ vs +1,84 M€ en 2021 et le RN en perte de -1,64 M€ vs un profit de 0,79 M€ en 2021. En tenant comptes des coûts exceptionnels, le RN s'établirait donc à -2,74 M€.



Par rapport à nos attentes, la perte d'exploitation apparait un peu moins élevée puisque nous anticipions un REX de -1,7 M€. Toutefois nous sommes en attente des comptes détaillés et audités afin d'être en mesure d'analyser les écarts.



En termes de répartition par activité :

Les Services Blockchain représente une production 22,61 M€ soit 76,5% du Groupe et affiche un EBITDA retraité de 1,7 M€ ;

Les Plateformes Blockchain représente le solde soit une production de 6,96 € et affiche un EBITDA retraité négatif de -1 M€

A noter qu'aucun élément n'a été communiqué sur la situation financière. La publication des comptes annuels 2022 (audités) étant prévue le 28 avril prochain.





Perspectives : volonté de relancer la croissance organique

Concernant 2023, le groupe vise une accélération de sa croissance organique soutenue par un marché de la Blockchain qui demeure toujours bien orienté et par la réallocation de ses ressources dont une part importante avait été allouée à des projets internes en 2022.

Par ailleurs, afin d'améliorer rapidement sa rentabilité, le groupe compte sur les bénéfices des mesures de rationalisation et des synergies a mis en place fin 2022.



Ces éléments sont en phase avec nos attentes puisque nous tablons pour 2023e sur un CA de 29,8 M€ en croissance de 10,4% et un EBITDA de 0,9 M€ en progression de 22%.



Opinion & Objectif de cours.

Au final, suite à la mise à jour de nos modèles de valorisations, notre objectif de cours ressort à 0,50 € (vs 0,76 €) offrant un potentiel de hausse de 85,9%.

Nous confirmons donc notre opinion Achat.



Le potentiel de revalorisation repose en grande partie sur la capacité du groupe à générer des forts revenus de ses plateformes blockchain, et ce à partir de 2023.