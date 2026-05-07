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Block revoit à la hausse ses prévisions de marge brute annuelle grâce à la vigueur des dépenses de consommation
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Block XYZ.N , dirigée par Jack Dorsey, a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi, la société de paiement ayant bénéficié de la résilience des dépenses de consommation et d'une forte croissance de ses activités principales.

La société basée à Oakland, en Californie, table désormais sur une marge brute annuelle de 12,33 milliards de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 12,20 milliards de dollars.

L'action de la société a bondi de 7% en séance prolongée. Le titre a progressé d'environ 9% depuis le début de l'année, à la dernière clôture.

Les dépenses de consommation aux États-Unis sont restées globalement solides au cours des trois premiers mois de 2026, soutenues par un marché du travail stable et une croissance des salaires.

L'augmentation des remboursements d'impôts a également constitué un facteur favorable, tandis que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran a fait grimper les prix de l'essence et entraîné une hausse des recettes des stations-service.

La marge brute a bondi de 27% au cours du trimestre, grâce à la forte croissance des activités Cash App et Square de Block.

Cash App, qui permet les paiements mobiles entre particuliers, a enregistré une hausse de 38% de sa marge brute au cours du trimestre. Le volume des prêts à la consommation accordés par l'entreprise a bondi de 82% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 17,6 milliards de dollars.

Ces résultats viennent couronner une saison de publication globalement solide pour le secteur des paiements, les géants des cartes de paiement Visa V.N et Mastercard MA.N ayant également affiché des bénéfices robustes.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 513 millions de dollars, soit 85 cents par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 355 millions de dollars, soit 56 cents par action, un an plus tôt.

Par ailleurs, Block a enregistré 852 millions de dollars de frais de restructuration et autres charges au premier trimestre.

Plus tôt cette année, la société a annoncé qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois dans le cadre d'une refonte plus large visant à intégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses opérations.

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