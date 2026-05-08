Block revoit à la hausse ses prévisions de marge brute annuelle, Cash App se démarque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes et d'informations contextuelles tout au long du texte)

Block XYZ.N , dirigée par Jack Dorsey, a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi, la société de paiement ayant bénéficié de la résilience des dépenses de consommation et de la forte croissance de ses activités principales.

La société basée à Oakland, en Californie, table désormais sur une marge brute annuelle de 12,33 milliards de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 12,20 milliards de dollars.

L'action de la société a bondi de 7,7 % en séance prolongée. Le titre a progressé d'environ 9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture.

Les dépenses de consommation aux États-Unis sont restées globalement solides au cours des trois premiers mois de 2026, soutenues par un marché du travail stable et une croissance des salaires. L'augmentation des remboursements d'impôts a également joué un rôle favorable, tandis que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran a fait grimper les prix de l'essence et entraîné une hausse des recettes des stations-service.

Ces résultats viennent couronner une saison de publication globalement solide pour le secteur des paiements, les géants des cartes de paiement Visa V.N et Mastercard MA.N ayant également affiché des résultats robustes.

« Cash App s'est particulièrement distinguée ce trimestre. Nous apprécions également l'amélioration continue de la rentabilité de Block. Il est important de noter que la réduction significative des effectifs au cours du dernier trimestre ne semble pas peser sur la capacité d'exécution de Block », a déclaré Jeff Cantwell, analyste chez Seaport Research.

CASH APP SOUS LES PROJECTEURS

Cash App, qui permet les paiements mobiles entre particuliers, a été le moteur de la performance au cours du trimestre, avec une marge brute en hausse de 38 % par rapport à l'année précédente.

Le volume des prêts à la consommation accordés par l'entreprise a bondi de 82 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 17,6 milliards de dollars, soutenu par la vigueur de son offre Cash App Borrow.

Le lancement de Cash App Green, qui offre des avantages bancaires haut de gamme, a également contribué à son expansion dans de nouvelles zones géographiques. Le programme de statut comptait 9,7 millions d’utilisateurs actifs du service bancaire principal en mars, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année précédente.

La directrice financière, Amrita Ahuja, a déclaré aux analystes que Block en était aux premières étapes de l'extension de la fonctionnalité « acheter maintenant, payer plus tard » à l'ensemble de Cash App, un autre secteur de croissance pour l'entreprise.

Square, la division marchande de Block , a enregistré une croissance de 9 % de sa marge brute, tandis que le volume brut des paiements a augmenté de 13 %.

La marge brute globale a bondi de 27 % au cours du trimestre, portée par la forte croissance des activités Cash App et Square de Block.

Block a affiché un bénéfice par action ajusté record de 85 cents au cours du trimestre clos le 31 mars, dépassant les prévisions de 68 cents, selon les estimations compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre, Block prévoit une hausse de 20 % de sa marge brute par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,04 milliards de dollars.

La société a enregistré 852 millions de dollars de frais de restructuration et autres charges au premier trimestre.

Plus tôt cette année, Block a annoncé la suppression de plus de 4 000 emplois dans le cadre d'une refonte plus large visant à intégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses opérations.

«En interne, l'IA nous aide à aller plus vite et à améliorer la qualité. En externe, elle nous aide à créer des produits qui interviennent plus tôt pour les clients et les vendeurs », a déclaré le directeur général de Block, Dorsey, dans une lettre aux actionnaires publiée en même temps que les résultats trimestriels.

Dorsey a indiqué aux analystes que Block souhaitait mettre en place une organisation plus horizontale à l'avenir.