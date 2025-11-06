Block manque ses prévisions de bénéfices en raison de la faiblesse des dépenses de consommation, les actions s'effondrent

(Ajoute des détails tout au long du document)

Block XYZ.N a manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, dans un contexte d'incertitude économique persistante et d'intensification de la concurrence dans le secteur des paiements, ce qui a entraîné une chute de plus de 11 % de ses actions après la cloche.

Le segment Square de la société, qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises, a déclaré un bénéfice brut de 1,02 milliard de dollars, en hausse par rapport aux 932 millions de dollars de l'année précédente. Cependant, la croissance a ralenti, passant de 16 % à 9 % par rapport au trimestre de l'année précédente.

Les revenus du bitcoin sont tombés à 1,97 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 2,43 milliards de dollars. La société facilite les achats de bitcoins en acquérant la crypto-monnaie par l'intermédiaire de courtiers privés et en la revendant avec une petite prime.

Cash App a toutefois enregistré un bénéfice brut plus élevé et une meilleure croissance par rapport à l'année précédente. La pression croissante exercée par les applications de paiement peer-to-peer a pesé sur la croissance de l'entreprise.

La société de paiements dirigée par Jack Dorsey a enregistré un bénéfice net ajusté de 54 cents par action, contre une estimation moyenne de 67 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"L'action est en baisse dans les échanges après-Bourse, selon nous, en raison de l'insuffisance du bénéfice net et parce que c'était une position longue populaire avant les résultats", ont déclaré les analystes de Truist dans une note.

Block prévoit un bénéfice brut de 10,24 milliards de dollars pour 2025, contre 10,17 milliards de dollars prévus précédemment.

Ses actions ont perdu près de 17 % de leur valeur jusqu'à présent en 2025, sous-performant l'indice de référence S&P 500

.SPX . La société a été ajoutée à l'indice au début de l'année.