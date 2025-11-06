 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Block manque ses prévisions de bénéfices en raison de la faiblesse des dépenses de consommation, les actions s'effondrent
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long du document)

Block XYZ.N a manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, dans un contexte d'incertitude économique persistante et d'intensification de la concurrence dans le secteur des paiements, ce qui a entraîné une chute de plus de 11 % de ses actions après la cloche.

Le segment Square de la société, qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises, a déclaré un bénéfice brut de 1,02 milliard de dollars, en hausse par rapport aux 932 millions de dollars de l'année précédente. Cependant, la croissance a ralenti, passant de 16 % à 9 % par rapport au trimestre de l'année précédente.

Les revenus du bitcoin sont tombés à 1,97 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 2,43 milliards de dollars. La société facilite les achats de bitcoins en acquérant la crypto-monnaie par l'intermédiaire de courtiers privés et en la revendant avec une petite prime.

Cash App a toutefois enregistré un bénéfice brut plus élevé et une meilleure croissance par rapport à l'année précédente. La pression croissante exercée par les applications de paiement peer-to-peer a pesé sur la croissance de l'entreprise.

La société de paiements dirigée par Jack Dorsey a enregistré un bénéfice net ajusté de 54 cents par action, contre une estimation moyenne de 67 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"L'action est en baisse dans les échanges après-Bourse, selon nous, en raison de l'insuffisance du bénéfice net et parce que c'était une position longue populaire avant les résultats", ont déclaré les analystes de Truist dans une note.

Block prévoit un bénéfice brut de 10,24 milliards de dollars pour 2025, contre 10,17 milliards de dollars prévus précédemment.

Ses actions ont perdu près de 17 % de leur valeur jusqu'à présent en 2025, sous-performant l'indice de référence S&P 500

.SPX . La société a été ajoutée à l'indice au début de l'année.

Devises

Valeurs associées

BLOCK RG-A
70,960 USD NYSE -3,65%
BTC/USD
101 338,5773 USD CryptoCompare 0,00%
S&P 500 INDEX
6 720,32 Pts CBOE -1,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La rémunération "stratosphérique" d'au moins 1.000 milliards de dollars promise à Elon Musk, patron de Tesla, nécessite l'accord des actionnaires jeudi en assemblée générale ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Feu vert des actionnaires de Tesla au plan de rémunération à 1.000 milliards de Musk
    information fournie par AFP 07.11.2025 00:15 

    Le nouveau plan de rémunération du patron de Tesla , Elon Musk, a été adopté par plus de 75% des votes lors de l'assemblée générale des actionnaires réunie jeudi à Austin (Texas), lui offrant la perspective d'empocher plus de 1.000 milliards de dollars en dix ans. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank