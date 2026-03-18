Block augmente après que Truist Securities l'ait relevé à « achat »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société de paiements Block

XYZ.N augmentent de 2,3 % à 61,18 $ avant le marché

** Truist Securities fait passer XYZ de « conserver » à « acheter »; elle rehausse son objectif de cours (PT) à 77 $ contre 72 $, ce qui implique une hausse d'environ 29 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le courtier voit un potentiel de hausse des attentes de marge du marché suite à la réduction d'environ 40 % des effectifs de XYZ

** Elle estime que les distributions de capital pourraient surprendre à la hausse à mesure que la génération de flux de trésorerie disponibles s'améliore ** XYZ a déclaré le mois dernier qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'intelligence artificielle dans ses activités

** « Nous restons attentifs aux signes d'intensification de la concurrence entre les néobanques et les acquéreurs ciblant les PME, mais nous pensons que le multiple de valorisation actuel prend en compte cette situation ainsi que le risque de crédit accru », a déclaré Matthew Coad, analyste chez Truist

** À la dernière clôture, l'action XYZ avait baissé de 8 % depuis le début de l'année