Blaize bondit après une perte moins importante que prévu au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société Blaize BZAI.O , spécialisée dans l'informatique d'intelligence artificielle, ont bondi de 24%, atteignant leur plus haut niveau depuis près de deux mois

** La société annonce une perte de 3 cents/action au quatrième trimestre, inférieure à l'estimation de 20 cents/action, selon les données compilées par LSEG

** Le revenu total a plus que doublé pour atteindre 23,8 millions de dollars au cours du trimestre, grâce aux efforts déployés pour développer l'infrastructure de l'IA, selon la société

** L'action a perdu 43 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture