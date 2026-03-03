Blackstone victime d'une vague de retraits de son fonds phare de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(L'auteur ajoute un contexte sur le stress au Royaume-Uni et un commentaire sur l'industrie du crédit de la part de RA Stanger) par Isla Binnie

Le fonds de crédit privé phare de Blackstone BX.N a été touché par une vague de retraits de la part de ses clients au cours du premier trimestre, dans un contexte d'inquiétude accrue des investisseurs concernant le secteur du crédit privé en pleine croissance et les problèmes de son rival Blue Owl Capital .

Le géant de l'investissement privé basé à New York a permis à ses clients de retirer un montant plus important que d'habitude, 3,7 milliards de dollars, de son principal fonds de crédit de 82 milliards de dollars, connu sous le nom de BCRED, au cours de la période janvier-mars, selon une déclaration faite lundi. Le fonds a également enregistré de nouveaux engagements à hauteur de 2 milliards de dollars, ce qui lui a laissé des retraits nets de 1,7 milliard de dollars.

Les demandes ont totalisé 7,9 % du fonds au cours du trimestre, ce qui a conduit Blackstone à "augmenter" sa limite habituelle de 5 % sur les rachats à 7 %, a déclaré la société. Blackstone et ses employés ont également investi 400 millions de dollars dans le fonds pour permettre à toutes les demandes de rachat d'être satisfaites.

Le secteur du crédit privé, qui représente 2 000 milliards de dollars et qui s'est développé rapidement au cours de la dernière décennie, a été touché ces derniers mois par des questions relatives à l'évaluation et à la transparence , ainsi que par des préoccupations concernant le prêteur de crédit Blue Owl, qui a remplacé les rachats des clients par les paiements promis , et par l'exposition de certains acteurs, l'année dernière, aux faillites d'un fournisseur américain de pièces détachées automobiles et d'un prêteur américain de voitures à risque. Les prêteurs de Wall Street ont également été ébranlés vendredi par l'implosion d'un prêteur hypothécaire britannique peu connu, Market Financial Solutions Ltd, ce qui a alimenté les craintes de pertes plus importantes parmi les banques et ravivé les avertissements concernant d'autres "cafards" dans le secteur en plein essor du crédit privé.

LA PRESSION MONTE SUR LES FONDS DE CRÉDIT DESTINÉS AUX PARTICULIERS

Les fonds tels que BCRED , qui sont ouverts aux investisseurs individuels fortunés, ont été particulièrement mis à l'épreuve au cours des dernières semaines. BCRED, et le fonds que Blue Owl s'efforce de gérer, sont des sociétés de développement commercial (BDC) qui lèvent des fonds, souvent auprès d'investisseurs particuliers, et prêtent à des entreprises de taille moyenne.

La banque d'investissement RA Stanger, qui suit de près les actifs dits alternatifs, y compris le capital-investissement et le crédit privé, a déclaré dans un rapport la semaine dernière qu'elle "pense que les actifs alternatifs commencent à entrer dans un virage en épingle à cheveux, les capitaux se détournant du crédit privé. Nous prévoyons maintenant une baisse d'environ 40 % d'une année sur l'autre de la formation de capital de la BDC pour 2026."

Blackstone a déclaré que son approche était motivée par la structure du fonds, "et non par des contraintes sur la liquidité de BCRED".