Blackstone va racheter la plateforme grecque de commerce électronique Skroutz à CVC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blackstone BX.N va acquérir la plateforme grecque de commerce électronique Skroutz auprès du fonds CVC Capital Partners Fund VII, a annoncé lundi CVC
CVC.AS .
Les fondateurs de Skroutz devraient céder une partie de leur participation, mais conserveraient une part du capital et continueraient à diriger l'entreprise.
George Chatzigeorgiou restera directeur général de Skroutz.
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