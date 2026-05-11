Blackstone va racheter la plateforme grecque de commerce électronique Skroutz à CVC

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Blackstone BX.N va acquérir la plateforme grecque de commerce électronique Skroutz auprès du fonds CVC Capital Partners Fund VII, a annoncé lundi CVC

CVC.AS .

Les fondateurs de Skroutz devraient céder une partie de leur participation, mais conserveraient une part du capital et continueraient à diriger l'entreprise.

George Chatzigeorgiou restera directeur général de Skroutz.