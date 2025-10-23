 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 244,59
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Blackstone progresse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Blackstone BX.N augmentent de 0,39% à 162,11 $ avant le marché après que le bénéfice du gestionnaire d'actifs pour le troisième trimestre ait dépassé les estimations des analystes grâce à des gains importants dans les secteurs du crédit et du capital-investissement

** Les bénéfices distribuables ont augmenté de 48% à 1,89 milliard de dollars, soit 1,52 $ par action, au-dessus de l'estimation de 1,23 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** BX a vendu pour 13 milliards de dollars d'actifs de la branche crédit et assurance, et pour 9,3 milliards de dollars du portefeuille de capital-investissement

** La société a investi 26,6 milliards de dollars au troisième trimestre et dispose encore de 188,1 milliards de dollars pour de futures transactions

** 14 analystes sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; PT médian à 178 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 6,2% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur au gain de 13,9% du S&P 500 .SPX

Valeurs associées

BLACKSTONE
159,460 USD NYSE -1,46%
S&P 500 INDEX
6 711,41 Pts CBOE +0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank