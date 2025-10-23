Blackstone progresse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Blackstone BX.N augmentent de 0,39% à 162,11 $ avant le marché après que le bénéfice du gestionnaire d'actifs pour le troisième trimestre ait dépassé les estimations des analystes grâce à des gains importants dans les secteurs du crédit et du capital-investissement

** Les bénéfices distribuables ont augmenté de 48% à 1,89 milliard de dollars, soit 1,52 $ par action, au-dessus de l'estimation de 1,23 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** BX a vendu pour 13 milliards de dollars d'actifs de la branche crédit et assurance, et pour 9,3 milliards de dollars du portefeuille de capital-investissement

** La société a investi 26,6 milliards de dollars au troisième trimestre et dispose encore de 188,1 milliards de dollars pour de futures transactions

** 14 analystes sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; PT médian à 178 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 6,2% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur au gain de 13,9% du S&P 500 .SPX