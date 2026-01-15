Blackstone pourrait investir jusqu'à 4,65 milliards de dollars dans un centre de données en Allemagne, selon Handelsblatt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre et du paragraphe 1 pour refléter que Blackstone pourrait investir jusqu'à 4,65 milliards de dollars après la mise à jour du rapport de Handelsblatt, et ajout du contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Blackstone BX.N pourrait investir jusqu'à 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) pour un centre de données à Lippetal, en Allemagne, a rapporté Handelsblatt jeudi, citant des sources.

En décembre, le président de Blackstone, Jon Gray, a déclaré qu'il voyait encore de bonnes opportunités d'investissement dans les centres de données malgré une ruée d'investissements dans le matériel soutenant le développement de l'intelligence artificielle.

"Étonnamment, malgré les capitaux qui s'y sont déplacés, en raison des contraintes de puissance, il s'agit toujours d'un endroit attrayant pour déployer des capitaux", a déclaré M. Gray en décembre.

(1 dollar = 0,8611 euro)