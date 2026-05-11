Blackstone met la main sur une place de marché en ligne grecque
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 14:28
Exploitant une plateforme de commerce électronique verticalement intégrée en Grèce, Skroutz offre plus de 12 millions de produits provenant d'environ 9 000 commerçants à environ 2,5 millions d'utilisateurs actifs.
Ses fondateurs vendront une partie de leur participation dans le cadre de la transaction, mais conserveront une participation et continueront à diriger l'entreprise, son CEO George Chatzigeorgiou devant ainsi rester en place.
Ces dernières années, Skroutz a aussi établi une présence à Chypre, en Roumanie et en Bulgarie, dans le but d'étendre sa présence à travers l'Europe du Sud-Est, où la pénétration du e-commerce reste inférieure à celle de l'Europe occidentale.
La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés par le gestionnaire américain d'actifs alternatifs, devrait être finalisée au 2e semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
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