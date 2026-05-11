Blackstone investit dans VoltaGrid aux côtés de Halliburton
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:10
La société basée à Houston (Texas) précise que cet investissement se compose d'une levée de fonds principale de 775 MUSD et d'un rachat secondaire de 225 MUSD auprès d'investisseurs existants.
Les recettes de cette levée de fonds serviront à accélérer le déploiement des solutions de production d'énergie de VoltaGrid pour les centres de données, les micro-réseaux et les applications industrielles.
"VoltaGrid est une plateforme hautement différenciée répondant à l'un des besoins les plus importants en infrastructures de l'ère de l'IA : une énergie fiable et rapidement déployable", explique William Nicholson, managing director chez Blackstone.
Selon Halliburton, cet investissement reflète leur engagement commun en faveur de solutions à long terme pour les environnements énergétiques les plus exigeants au monde, et "fait progresser la capacité de VoltaGrid à fournir une énergie fiable et distribuée à grande échelle".
En plus de cet investissement, VoltaGrid a signé un accord définitif pour acquérir Propell Energy Technology, un fournisseur clé de la société. Les deux transactions sont soumises aux conditions habituelles de clôture et devraient être conclues à la mi-2026.
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