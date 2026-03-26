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Blackstone investit dans ADGT aux Émirats arabes unis
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:55

Blackstone fait part d'un investissement de ses fonds gérés, pour un montant de 250 MUSD, dans Advanced Digital Gaming Technology (ADGT), une nouvelle plateforme technologique de paiements et d'intelligence de données lancée aux Émirats arabes unis.

Visant à soutenir les marchés numériques réglementés à l'échelle mondiale, ADGT a été créée grâce à un partenariat stratégique entre Blackstone, Raya Holding, société d'investissement basée à Abu Dhabi, et les partenaires NRT Technology et Sightline Payments.

"Basée à Abu Dhabi, ADGT est située à la croisée des chemins entre la finance mondiale, les marchés à forte croissance et l'infrastructure numérique de nouvelle génération", explique le géant américain de la gestion d'actifs alternative.

Aux Émirats arabes unis, ADGT est le principal fournisseur de technologies de paiement et de conformité pour le marché du jeu commercial, qui devrait devenir l'un des marchés réglementés à la croissance la plus rapide au monde.

Blackstone est présent aux Émirats arabes unis depuis 2010. Ses investissements dans le pays incluent GLIDE, une plateforme logistique pan-GCC développée en partenariat avec Lunate, et Property Finder, le principal marché immobilier du pays.

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