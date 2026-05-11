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Blackstone et Halliburton vont investir 1 milliard de dollars dans la start-up énergétique VoltaGrid
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up du secteur de l'énergie VoltaGrid a annoncé lundi avoir signé des accords portant sur un investissement en capital de 1 milliard de dollars provenant de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities BX.N et le prestataire de services pétroliers Halliburton HAL.N .

VoltaGrid a déclaré que cet accord permettrait d'accélérer le développement de solutions de production d'électricité pour les centres de données, les micro-réseaux et les applications industrielles.

Cet investissement se compose d'une levée de fonds de 775 millions de dollars et d'un rachat secondaire de 225 millions de dollars auprès d'investisseurs existants.

VoltaGrid a également annoncé avoir conclu un accord distinct visant à acquérir l'un de ses fournisseurs, Propell Energy Technology, pour un montant non divulgué.

Les transactions devraient être finalisées mi-2026.

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BLACKSTONE
123,745 USD NYSE 0,00%
HALLIBURTON
39,820 USD NYSE 0,00%
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