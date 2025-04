Blackstone dépasse les attentes au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avant d'ajouter : " Toutes nos principales stratégies ont également affiché une performance positive. Nous sommes bien positionnés pour naviguer dans l'environnement actuel avec 177 milliards de dollars de dry powder à déployer et un modèle d'entreprise résilient et peu capitalistique ".

Les actifs sous gestion ont augmenté de 10% à 1167 milliards de dollars, après avoir enregistré une collecte de 61,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. Il s'agit de la collecte la plus élevée en près de 3 ans, a souligné le PDG, Stephen A. Schwarzman.

(AOF) - Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a publié des profits supérieurs aux attentes des analystes au premier trimestre. Il a généré un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars, soit 80 cents par action, contre un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars ou 1,11, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a augmenté de 11% à 1,41 milliard de dollars, soit 1,09 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus LSEG s’élevant à 1,05 dollar.

