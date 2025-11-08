 Aller au contenu principal
BlackRock va liquider le fonds qui a investi dans le prêteur automobile en faillite Tricolor, selon le FT
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 01:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, met fin à un fonds à impact social qui a investi dans le prêteur automobile subprime en faillite Tricolor, a rapporté le Financial Times vendredi, citant plusieurs personnes familières avec la décision.

La société a annoncé à ses employés qu'elle fermerait son fonds BlackRock Impact Opportunities à de nouveaux investissements après que Tricolor a déposé son bilan en septembre, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. BlackRock n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

