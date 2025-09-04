BlackRock va gérer 80 milliards de dollars pour le compte de Citi, la banque ayant recentré son activité sur la gestion de patrimoine

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Citigroup C.N a annoncé jeudi qu'elle allait transférer environ 80 milliards de dollars d'actifs de clients de son unité de gestion de patrimoine à BlackRock BLK.N , poursuivant ainsi l'externalisation de la gestion des investissements tout en simplifiant ses opérations de base.

Cette décision souligne la tendance croissante des grandes banques à s'associer à des gestionnaires d'actifs spécialisés tout en recentrant les activités de gestion de patrimoine sur le conseil aux clients et la planification financière.

Les clients actuellement gérés par Citi Investment Management (CIM) continueront à travailler avec leurs banquiers privés de Citi pour le conseil patrimonial, l'allocation d'actifs et la sélection de stratégies.

BlackRock gérera et mettra en œuvre ces stratégies, et Citi déploiera la plateforme Aladdin Wealth de BlackRock auprès de ses banquiers privés et de ses professionnels de l'investissement.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts de restructuration déployés par la directrice générale Jane Fraser pour rationaliser les opérations et améliorer la rentabilité de la gestion de patrimoine, après des années de remaniements et de suppressions d'emplois.

En vertu de cet accord, certains employés de CIM rejoindront BlackRock en tant que gestionnaires de portefeuille pour les clients de Citi.

Pour BlackRock, l'accord se traduit par un afflux important de capitaux et, à terme, par l'accès aux stratégies d'investissement sur les marchés privés de Citi.

Le gestionnaire d'actifs vise une collecte de fonds cumulée de 400 milliards de dollars sur les marchés privés d'ici à 2030, alors qu'il est confronté à la pression sur les marges exercée par les stratégies indicielles à frais réduits.

L'accord devrait débuter au quatrième trimestre 2025.