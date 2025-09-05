 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BlackRock va gérer 80 milliards de dollars pour Citi alors que la banque recentre son activité sur la gestion de patrimoine
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du premier paragraphe pour indiquer que BlackRock gérera environ 80 milliards de dollars d'actifs des clients de Citi, et non que Citi transférera ces actifs à BlackRock.) par Ateev Bhandari

BlackRock BLK.N a conclu un accord avec Citigroup C.N pour gérer environ 80 milliards de dollars d'actifs pour les clients de gestion de patrimoine de la banque, a déclaré Citi jeudi.

Cet accord illustre la tendance croissante des grandes banques à s'associer à des gestionnaires d'actifs spécialisés, tout en recentrant leurs activités de gestion de patrimoine sur le conseil aux clients et la planification financière.

Les clients actuellement gérés par Citi Investment Management (CIM) continueront à travailler avec leurs banquiers privés de Citi pour le conseil patrimonial, l'allocation d'actifs et la sélection de stratégies.

BlackRock gérera et mettra en œuvre ces stratégies, et Citi déploiera la plateforme Aladdin Wealth de BlackRock auprès de ses banquiers privés et de ses professionnels de l'investissement.

Citi est "satisfaite de sa relation avec BlackRock et souhaite lui transmettre le reste de ses actifs gérés en interne", a déclaré Christopher Marinac, directeur de la recherche chez Janney Montgomery Scott.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde supervise déjà une partie des 635 milliards de dollars d'investissements des clients de Citigroup, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée de jeudi.

"C'est également un moyen pour Citi d'obtenir très rapidement des gains d'efficacité supplémentaires, car cette externalisation peut réduire les dépenses", a ajouté M. Marinac.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts de restructuration déployés par la directrice générale Jane Fraser pour rationaliser les opérations et améliorer les bénéfices dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cet accord, qui devrait débuter au quatrième trimestre 2025, certains employés de CIM rejoindront BlackRock en tant que gestionnaires de portefeuille pour les clients de Citi.

Pour BlackRock, l'accord représente un apport considérable et, à terme, l'accès aux stratégies d'investissement sur les marchés privés de Citi.

BlackRock s'est fixé pour objectif de collecter 400 milliards de dollars de fonds sur les marchés privés d'ici à 2030, car elle doit faire face à la pression exercée sur les marges par les stratégies indicielles à frais réduits.

Dans le cadre de cette initiative, BlackRock a dévoilé en juin son intention d'inclure des actifs privés dans ses plans de retraite, qui représentent plus de la moitié des fonds gérés par la société.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 108,420 USD NYSE +0,80%
CITIGROUP
97,085 USD NYSE +2,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

