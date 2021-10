BlackRock va donner davantage de pouvoir de vote en AG à ses plus gros clients

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine BlackRock va donner à ses plus gros clients plus de pouvoir pour voter directement aux assemblées générales de sociétés dans lesquelles ils sont investis, selon une lettre envoyée à ses clients ce jeudi. Cette décision s'appliquerait à environ 40% des 4.800 milliards de dollars d'encours de BlackRock sur la gestion indicielle actions pour les investisseurs institutionnels. Ces encours sont détenus à la fois dans des comptes séparés dédiés à des institutionnels et dans des fonds communs d'investisseurs institutionnels (pooled funds) gérés par BlackRock au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ces fonds communs compteraient pour 750 milliards de dollars d'encours.

Actuellement, les gros clients institutionnels de BlackRock qui disposent d'un mandat séparé peuvent transmettre leur décision de vote à la société de gestion. Ils peuvent aussi confier leur vote à la branche de stewardship de BlackRock, qui vote aux AG en concordance avec la politique de vote du gestionnaire américain. D'après la lettre, à partir de 2022, certains clients auront donc davantage de choix sur la façon de voter aux assemblées générales et pourront notamment voter eux-mêmes directement sur les résolutions individuelles et les compagnies de leur choix en utilisant les infrastructures de vote en ligne de BlackRock. Ils pourront aussi choisir une option parmi celles proposées dans un menu de politiques de votes de proxy de tierces-parties et leurs votes seront enregistrés en fonction de la politique sélectionnée via les infrastructures de vote de BlackRock.