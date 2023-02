BlackRock s'associe à Bux pour lancer des plans d'épargne ETF en Europe

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine BlackRock et le néo-broker néerlandais Bux ont annoncé, ce mardi, le lancement de plans d’épargne pouvant être investis en fonds indiciels cotés (ETF) de BlackRock iShares pour les épargnants européens de huit pays. Les utilisateurs de l’application mobile de Bux basés en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Irlande ainsi qu’aux Pays-Bas pourront avoir accès à ce service. Ils pourront construire leurs portefeuilles en choisissant parmi différents ETF actions et obligataires d’iShares. L’investissement minimum est de 10 euros par ETF sur une base mensuelle et une commission d’un euro est retenue pour chaque transaction réalisée dans le portefeuille.

Bux revendique plus d’un million de clients en Europe.