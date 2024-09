BlackRock recrute un nouveau responsable de la Suisse

Dirk Klee retourne chez BlackRock pour y devenir responsable de la Suisse ( country head ). Il succède à Mirjam Staub-Bisang, qui a passé six ans à ce poste, et qui va devenir senior advisor et présidente du conseil d’administration de BlackRock Suisse. Dirk Klee a travaillé chez BlackRock entre 2008 et 2013 à Munich en tant que directeur général de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Europe de l’Est. Entre temps, il a officié chez UBS, Barclays UK et bitcoin Suisse.