BlackRock plonge après les résultats du troisième trimestre

14 octobre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N chutent de 0,6 % à 1 149,05 $ avant bourse

** Les actions ont augmenté jusqu'à 1% avant de faire marche arrière ** Les actifs sous gestion de BLK au 3ème trimestre ont atteint un record de 13,46 trillions de dollars contre 11,48 trillions de dollars l'année dernière

** Le bénéfice par action ajusté de 11,55 $ au troisième trimestre dépasse l'estimation des analystes de 11,24 $ - données compilées par LSEG

** Les revenus du 3ème trimestre de 6,51 milliards de dollars se comparent à l'estimation de 6,23 milliards de dollars ** 17 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; la prévision médiane est de 1 300 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 12,7 % depuis le début de l'année