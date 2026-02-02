BlackRock passe sous les 5% du capital de Rexel
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:25
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 798 917 actions Rexel représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.
