BlackRock passe sous les 5% du capital de Rexel
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:25

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel , au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 798 917 actions Rexel représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.

REXEL
35,540 EUR Euronext Paris -0,86%
