BlackRock passe sous les 5% de Rexel
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 13:07

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel , au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 774 566 actions Rexel représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.

REXEL
35,0400 EUR Euronext Paris -0,68%
