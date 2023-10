BlackRock paie 2,5 millions de dollars pour défaut de transparence sur des investissements

La Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis a accusé BlackRock Advisors de ne pas avoir décrit avec précision les investissements dans l’industrie du divertissement qui constituaient une part importante d’un fonds coté en Bourse qu’il conseillait. Pour régler ces accusations, la société de gestion américaine a accepté de payer une pénalité de 2,5 millions de dollars.

L’affaire remonte à 2015-2019. L’ordonnance du régulateur américain établit que, entre ces deux dates, le fonds BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) a réalisé des investissements importants, par le biais d’une facilité de prêt, dans Aviron Group, une société qui a développé des projets de publicité pour un à deux films par an. Selon l’ordonnance de la SEC, dans de nombreux rapports annuels et semestriels du BIT mis à la disposition des investisseurs et déposés auprès de la SEC, BlackRock a décrit de manière inexacte Aviron comme une société de « services financiers diversifiés ». L’ordonnance de la SEC constate également que BlackRock a déclaré qu’Aviron payait un taux d’intérêt plus élevé que ce n'était le cas en réalité. En 2019, BlackRock a identifié ces inexactitudes et le BIT a rectifié le tir.

« Les investisseurs particuliers et institutionnels s’appuient sur des informations exactes concernant les sociétés qui composent le portefeuille d’un fonds fermé ou d’un fonds commun de placement pour évaluer un investissement actuel ou potentiel dans le fonds », a commenté Andrew Dean, coresponsable de l’unité de gestion d’actifs de la Division de l’application des lois de la SEC. « Les conseillers en investissement ont la responsabilité de fournir ces informations vitales, et BlackRock ne l’a pas fait pour l’investissement dans Aviron », poursuit-il.

BlackRock a consenti à la publication de l’ordonnance de la SEC constatant qu’il a enfreint les règles sur les conseillers en investissement de 1940 et la loi sur les sociétés d’investissement de 1940. Sans admettre ni nier les conclusions du régulateur, BlackRock a accepté une ordonnance de cessation et de désistement et un blâme en plus de la sanction pécuniaire.

Auparavant, la SEC avait accusé William Sadleir, le fondateur d’Aviron, d’avoir détourné des fonds de la BIT investis dans Aviron, puis résolu l’action qu’elle avait engagée contre lui.

Laurence Marchal