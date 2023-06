- Blackrock vient de nommer Masato Sunaga en tant que codirecteur de l’activité clientèle au Japon à partir du juillet 2023. Au sein de ce poste, il sera chargé du développement des relations stratégiques avec les distributeurs japonais. Il sera également responsable de l’accélération de l’adoption des fonds ETF et des produits indiciels auprès des clients institutionnels et fortunés.Masato Sunaga arrive de Morgan Stanley Investment Management, où il était codirecteur de l’activité commerciale au Japon. Auparavant, il a occupé plusieurs postes seniors chez Goldman Sachs, Société Générale et Daiwa Securities. A lire aussi: BlackRock Japon remanie sa direction après le départ du directeur des investissements

L'Agefi