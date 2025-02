BlackRock lance son premier ETF actif en gestion obligataire

L'IFLX bénéficie de l'expertise approfondie de l'équipe Fundamental Fixed Income de BlackRock, dirigée par Rick Rieder, CIO de l'équipe Global Fixed Income chez BlackRock, ainsi que des spécialistes du secteur en Europe, tels que Kate Galustian, Max Huefner, Jose Aguilar et Leopold Lansing.

En s'appuyant sur une allocation diversifiée d'actifs " investment grade ", " high yield " et d'actifs titrisés, le fonds cherche à maximiser les revenus à travers les cycles de marché.

(AOF) - BlackRock annonce le lancement de l'iShares euro Flexible Income Bond Active UCITS ETF (IFLX), un nouvel ETF obligataire en gestion active. L'IFLX a pour objectif de générer un rendement attractif à partir d'un portefeuille cœur d'actifs européens investi sur l'ensemble de l'univers obligataire sans être contraint par les indices de référence traditionnels, et en maintenant généralement une notation " investment grade ".

