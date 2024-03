BlackRock lance des stratégies d’ETF actifs en Europe

(AOF) - BlackRock annonce le lancement de deux ETF actifs cotés en Europe. "Ce lancement offre aux investisseurs une puissante combinaison des compétences et de l'expérience de BlackRock en gestion active, avec la profondeur et l’envergure de la plateforme iShares", indique un communiqué. Winc et Incu, qui sont gérés par l'équipe BlackRock Systematic en association avec les équipes de la plateforme iShares ETF, sont conçus pour offrir aux investisseurs une stratégie différenciée qui cherche à la fois à générer des revenus et à assurer une croissance du capital.

"Les modèles économiques de nos clients en Europe évoluent rapidement - une évolution vers des propositions d'investissement centralisées, l'accent mis sur l'approche globale du portefeuille, la montée en puissance des plateformes digitales de gestion de patrimoine, un nouveau régime de marché - tout cela signifie que nos clients ont besoin d'un ensemble plus large de stratégies d'investissement indicielles et actives, y compris les enveloppes dans lesquelles elles sont proposées", a déclaré Jane Sloan, EMEA Head of Global Product Solutions chez BlackRock.

Les fonds iShares World Equity High Income UCITS ETF (Winc) et iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Incu) sont cotés sur Euronext Amsterdam et Xetra.