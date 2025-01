BlackRock: hausse de 23% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en hausse de 29% en comparaison annuelle, à plus de 1,87 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2024, soit 11,93 dollars par action (+23%).



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 3,9 points à 45,5% pour des revenus en progression de 23% à 5,68 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion (AUM) se sont accrus de 15% à 11.551 milliards.



'Notre croissance organique record et nos résultats financiers ne reflètent pas encore la pleine intégration ou les acquisitions en cours des activités à forte croissance de GIP, HPS et Preqin', met en avant son président et CEO Laurence Fink.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.