BlackRock et le PIF d'Arabie saoudite lancent de nouveaux fonds communs de placement

BlackRock et le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund, ont lancé de nouveaux fonds communs de placement dans diverses catégories d'actifs gérés par le gestionnaire d'actifs américain et axés sur les actions saoudiennes et les titres à revenu fixe du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Les investisseurs locaux et internationaux peuvent investir dans ces produits par l'intermédiaire de BlackRock Riyadh Investment Management (BRIM), une plateforme d'investissement lancée en 2024.

"Les offres d'investissement de BlackRock au Moyen-Orient couvrent désormais plusieurs catégories d'actifs des marchés publics et privés, y compris l'infrastructure, ce qui contribue à approfondir les marchés de capitaux de l'Arabie saoudite et à soutenir les objectifs de Saudi Vision 2030", ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun mercredi.

Des gestionnaires de portefeuille basés à Riyad supervisent ces stratégies, ce qui témoigne de la volonté de développer l'expertise du secteur financier local.

BlackRock a presque triplé ses effectifs basés à Riyad depuis avril 2024 et a étendu son programme mondial d'analystes diplômés à la ville, avec une troisième cohorte attendue en 2026, ont indiqué les sociétés.