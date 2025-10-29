 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 189,43
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BlackRock et le PIF d'Arabie saoudite lancent de nouveaux fonds communs de placement
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec citation, détails)

BlackRock et le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund, ont lancé de nouveaux fonds communs de placement dans diverses catégories d'actifs gérés par le gestionnaire d'actifs américain et axés sur les actions saoudiennes et les titres à revenu fixe du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Les investisseurs locaux et internationaux peuvent investir dans ces produits par l'intermédiaire de BlackRock Riyadh Investment Management (BRIM), une plateforme d'investissement lancée en 2024.

"Les offres d'investissement de BlackRock au Moyen-Orient couvrent désormais plusieurs catégories d'actifs des marchés publics et privés, y compris l'infrastructure, ce qui contribue à approfondir les marchés de capitaux de l'Arabie saoudite et à soutenir les objectifs de Saudi Vision 2030", ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun mercredi.

Des gestionnaires de portefeuille basés à Riyad supervisent ces stratégies, ce qui témoigne de la volonté de développer l'expertise du secteur financier local.

BlackRock a presque triplé ses effectifs basés à Riyad depuis avril 2024 et a étendu son programme mondial d'analystes diplômés à la ville, avec une troisième cohorte attendue en 2026, ont indiqué les sociétés.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 116,320 USD NYSE -0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank