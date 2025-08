BlackRock et d'autres gestionnaires de fonds perdent leur demande de rejet de l'action en justice intentée au Texas pour collusion climatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge rejette seulement 3 des 21 chefs d'accusation dans un procès au Texas

*

Des gestionnaires d'actifs accusés de violer la loi antitrust par leur activisme climatique

*

Le résultat pourrait affecter 27 000 milliards de dollars d'actifs gérés

(Ajout de puces et d'un titre, mise à jour du titre, ajout de commentaires dans les paragraphes 4 à 6, détails dans le paragraphe 8) par Jody Godoy

Un juge américain a largement rejeté vendredi la demande de gestionnaires d'actifs de premier plan, dont BlackRock BLK.N , de rejeter une plainte déposée par le Texas et 12 autres États dirigés par des républicains, selon laquelle les entreprises ont violé la loi antitrust en raison de leur activisme climatique qui a réduit la production de charbon et fait grimper les prix de l'énergie.

Le juge Jeremy Kernodle, du district de Tyler, au Texas, a accepté de rejeter seulement trois des 21 chefs d'accusation de l'action en justice des États, qui vise également les investisseurs institutionnels State Street STT.N et Vanguard.

Cette action en justice est l'une des plus médiatisées concernant les efforts déployés pour promouvoir les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré que les trois sociétés avaient "créé un cartel d'investissement pour contrôler illégalement les marchés nationaux de l'énergie et soutirer encore plus d'argent aux Américains qui travaillent dur" et que "la victoire d'aujourd'hui représente une étape importante pour les obliger à rendre des comptes." Les trois gestionnaires d'actifs ont déclaré qu'ils continueraient à se défendre contre les plaintes, Vanguard qualifiant la décision de décevante et State Street de risque pour les investisseurs et les marchés de l'énergie. "En poursuivant le désinvestissement forcé, les procureurs généraux sapent l'objectif d'indépendance énergétique américaine de l'administration Trump", a déclaré BlackRock.

La décision de M. Kernodle, qui a été nommé par le président Donald Trump, signifie que les États peuvent aller de l'avant avec leurs allégations selon lesquelles les gestionnaires d'actifs ont violé la loi antitrust américaine en rejoignant Climate Action 100+, une initiative d'investisseurs visant à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique, et ont utilisé leur défense des intérêts des actionnaires pour faire avancer ses objectifs. En revanche, M. Kernodle a rejeté les allégations selon lesquelles les gestionnaires d'actifs auraient violé les lois de protection des consommateurs de la Louisiane et du Nebraska. Les sociétés ont nié avoir commis des actes répréhensibles et ont qualifié l'affaire de "half-baked ." Mais les théories des États ont obtenu le soutien des responsables de l'application des lois antitrust nommés par M. Trump au ministère américain de la justice et à la Commission fédérale du commerce.

L'issue du procès pourrait avoir des conséquences majeures sur la manière dont les entreprises, qui gèrent ensemble quelque 27 000 milliards de dollars, abordent leurs avoirs et les fonds passifs.

L'un des remèdes possibles recherchés par les plaignants serait que les sociétés de fonds cèdent leurs participations dans les entreprises du secteur du charbon, ce qui, selon BlackRock, nuirait à l'accès des entreprises au capital et ferait probablement augmenter les prix de l'énergie.