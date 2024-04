BlackRock enrichit sa gamme d’ETF éligibles au PEA

" Ce lancement témoigne de la volonté de BlackRock de démocratiser l'accès aux marchés de capitaux avec une offre en adéquation avec les besoins des investisseurs individuels français, combinant les bénéfices des ETF avec les avantages de l'un des véhicules d'épargne parmi les plus prisés des Français ", commente Arnaud Gihan, Responsable d'iShares & Wealth pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco.

Ce lancement vient ainsi élargir la gamme d'ETF iShares éligibles au PEA, qui comprend déjà 20 ETF actions européennes et un ETF exposé aux matières premières, avec un produit conçu pour répondre aux besoins des investisseurs individuels français.

(AOF) - BlackRock annonce le lancement de l’iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF, donnant ainsi accès aux investisseurs à une solution à des coûts relativement faibles par rapport à d’autres produits d’investissement et diversifiée en termes de secteurs et de géographies au sein de leur Plan d’Epargne en Actions (PEA).

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF)