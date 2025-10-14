BlackRock écarte les craintes de contagion du crédit après les faillites de First Brands et de Tricolor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Prakhar Srivastava et Anirban Sen

Le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N a minimisé mardi les craintes de tensions plus larges sur le marché du crédit après les faillites du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du prêteur Tricolor Holdings , affirmant que la qualité de crédit des emprunteurs était "généralement solide".

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats , Martin Small, directeur financier de BlackRock, a déclaré que les récentes faillites de sociétés de crédit privé étaient largement liées à certains segments des marchés des capitaux d'emprunt, notamment les prêts bancaires syndiqués et les obligations de prêts garantis, et non à des portefeuilles de prêts directs gérés par de grandes sociétés de crédit privé.

"Les cas signalés ressemblent davantage à des poches de stress idiosyncrasiques et à des situations comme les subprimes profonds, ou, encore une fois, à des cas de fraude potentielle signalés . Ils ne ressemblent pas à des tensions généralisées sur le financement basé sur l'actif ou le crédit à la consommation", a déclaré Martin Small, qui a pris ses fonctions de directeur financier de BlackRock en 2023.

LA REPRISE DU CRÉDIT S'EST RALENTIE

En septembre, les faillites de First Brands et du prêteur subprime et concessionnaire automobile Tricolor ont ébranlé une partie du marché du crédit de Wall Street, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, et ont suscité un examen minutieux de l'exposition des gestionnaires de fonds aux emprunteurs en difficulté. Certaines grandes banques de Wall Street, dont Jefferies JEF.N et UBS UBSG.S , ont révélé leur exposition à First Brands.

"Lorsque les marchés des prêts syndiqués et les banques peuvent réduire leur activité de prêt et leur volatilité, cela tend à être l'une des meilleures opportunités pour le déploiement du crédit privé", a déclaré Martin Small, ajoutant que les marchés du crédit privé avaient été largement épargnés par les deux faillites de l'industrie automobile. Le marché du crédit privé est estimé à près de 2 000 milliards de dollars, selon Preqin.

Au début du mois d'octobre, BlackRock a demandé le rachat d'une partie de ses investissements dans un fonds Jefferies exposé à la dette de First Brands, selon des personnes familières avec le dossier.

Si la plupart des experts ont déclaré qu'il était peu probable que les faillites de First Brands et de Tricolor provoquent un effondrement généralisé des marchés du crédit, d'autres ont souligné le récent ralentissement de la reprise du crédit, qui avait démarré en force au début du mois d'octobre, les investisseurs ayant réduit leur exposition à certains secteurs en raison des inquiétudes suscitées par la faiblesse des prêts à la consommation et des prêts automobiles.